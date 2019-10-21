Красноярск, 21 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В списке пропавших без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края по-прежнему значатся пять человек.

24.mchs.gov.ru Поисково-спасательные работы в Курагинском районе Красноярского края

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе холдинга «Сибзолото», это вальщик леса Александр Козел, электрогазосварщик Вячеслав Ерёменко, промывальщик геологических проб Юрий Амосов (Заозерный Красноярского края), охранник Евгений Гриценко (39 лет, пос. Тиссуль Кемеровской области), водитель погрузчика Дишпод Азимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате разрушения дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Поиски пропавших без вести продолжаются. Возбуждено уголовное дело.