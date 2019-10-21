Пекин, 21 октября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Нынешний уровень отношений России и Соединенных Штатов является непозволительно низким для двух крупнейших ядерных держав, заявил 21 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав», — сказал он на IX Сяншаньском форуме в Пекине.

Он добавил, что Москва настроена на диалог с Вашингтоном по обеспечению стратегической стабильности.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что у России вызывает вопросы целый ряд положений Индо-Тихоокеанской инициативы, которую продвигают Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу находится с визитом в Китайской Народной Республике, где он принимает участие в IX Сяншаньском форуме в Пекине, который проводится в Китае с 2006 года.

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