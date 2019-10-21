Ярославль, 21 октября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Целлюлозный завод в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища планируется построить с участием инвестиций из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Kvvges.rushydro.ru/ Шлюз Рыбинского водохранилища

Соглашение об этом подписано между между РФПИ и суверенным фондом ОАЭ Mubadala Investment Company. О планах сотрудничества было объявлено во время визита Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты в середине октября.

«РФПИ и Mubadala будут совместно осуществлять инвестиции в строительство завода по производству целлюлозы одного из лидеров на российском рынке деревообработки — компании «Свеза». Общий объем инвестиций в проект составит около 2,8 млрд долларов. Проектная мощность предприятия, ориентированного на Россию и ключевые рынки Европы и Азии, составляет свыше 1,3 млн тонн товарной целлюлозы в год», — говорится в сообщении на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод планируется разместить в Череповецком районе в акватории Рыбинского водохранилища. Проектными работами занимается компания «Свеза-лес».

Против строительства завода выступает общественность Ярославской области и губернатор региона Дмитрий Миронов. Ярославцы опасаются, что стоки целлюлозного завода существенно ухудшат качество воды в Рыбинском водохранилище и в верховьях Волги в целом. Ярославская область находится ниже по течению. Авторы проекта уверяют, что завод не нанесет ущерба окружающей среде.