Оренбург, 21 октября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Абдулино Оренбургской области до сих пор нет тепла в шести многоквартирных домах. Планировалось, что во все дома пустят тепло 19 октября. Однако сроки сдвинулись. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM администрации Абдулинского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Чиновники отметили, что 21 октября все же должны решить вопрос по теплоснабжению оставшихся шести домов.

Напомним, из-за затянувшегося ремонта теплотрассы отопительный сезон в муниципальном образовании оказался сорванным. Ситуацию под личный контроль взял губернатор. Ранее он поручил главе муниципалитета принять меры вплоть до обеспечения населения бытовыми отопительными приборами.

Как отметили в минстрое региона, власти Абдулино откровенно провалили работу по началу отопительного сезона. Из-за срыва поставки труб ремонтные работы на теплотрассе начались позже. С 1 по 3 октября из 40 домов к отоплению смогли подключить 14 домов, а 19 октября планировали полностью завершить ремонт и дать отопление во всех дома.