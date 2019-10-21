Чита, 21 октября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Андрей Кефер, ранее освобождённый от должности министра экономического развития Забайкальского края, будет курировать финансовый блок в правительстве Забайкальского края, он назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Андрей Кефер назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья

Из официального сообщения следует, что отныне данный чиновник будет погружён в финансовую сферу, вопросы тарифов и ценообразования, закупочной деятельности, а также региональную часть национальной программы по развитию Дальнего Востока.

Напомним, до своего назначения исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края (июль 2019 года) Андрей Кефер работал в администрации Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, власти Забайкальского края объявили о новом кадровом назначении. На место Кефера исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края назначен Александр Бардалеев. Его последнее место работы — министр экономики в Бурятии.

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