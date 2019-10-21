Калуга, 21 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Интерактивный урок по русскому фольклору провела в воскресной школе при храме Святого Георгия в городе Бейт-Джала (Палестина) учитель русского языка и литературы из Калуги Юлия Горлова. Она познакомила детей с условиями и особенности жизни первых славян на территории Древней Руси и с национальными чертами людей, нашедшими отражение в героях русских сказок. Встреча со школьниками из Вифлеема состоялась в ходе посещения делегации российских организаций Палестины, Израиля и Иордании и в рамках реализации международного проекта обмена молодежными волонтёрскими группами «Россия — Святая земля: связь времен, поколений». Об этом 21 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель делегации, автор проекта Сергей Ступников.

Фото Сергея Ступникова. Урок по русскому фольклору провела в воскресной школе при храме Святого Георгия в городе Бейт-Джала (Палестина) учитель русского языка и литературы из Калуги Юлия Горлова.

Члены российской делегации также встретились с местными властями, представителями общественных и молодёжных организаций. Темами для обсуждения стали совместные гуманитарные и просветительские проекты. В воскресной школе при храме Святого Георгия в городе Бейт-Джала (округ Вифлеем) была организована выставка рисунков юных калужан о героях русских сказок и природе России, а в школьную библиотеку были переданы книги русских сказок и произведений о Калужском крае.

Проект «Россия — Святая земля: связь времен, поколений» реализуется с 2013 года. Ежегодно российская молодежь посещает Палестину, Израиль, Иорданию с гуманитарной миссией. В 2017 году проект стал победителем в номинации «Народная дипломатия» форума «Сообщество 2017», организатором которого выступила Общественная палата РФ.