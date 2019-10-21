Оренбург, 21 октября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области в сентябре в эксплуатацию ввели 112 тыс. квадратных метров жилья, что на 20% превышает показатель годовой давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

За девять месяцев в новостройках сдано 639,4 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 301,1 тыс. квадратных метров — многоквартирных домах и 338,3 тыс. квадратных метров — в индивидуальных. Объемы строительства отмечены на уровне девяти месяцев 2018 года.

На 1 октября в регионе построено жилья почти 70% плана. Период, на который приходится пик сдачи новостроек, — традиционно ноябрь-декабрь.

Напомним, в 2019 году в регионе поставлена задача по строительству 920 тыс. квадратных метров жилья, что на 1% превышает показатель 2018 года. На 1 октября 2019 года на территории Оренбуржья числится 307 строящихся многоквартирных домов общей площадью 1 млн 392 тыс. квадратных метров.