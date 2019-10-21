Москва, 21 октября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Большинство граждан РФ отказываются считать себя жертвами перестройки, так как это вызывает психологический дискомфорт, считает политолог, эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого ВЦИОМ, который показал, что лишь 25% граждан РФ считают себя жертвами перестройки.

Иван Шилов ИА REGNUM Перестрока

«Во-первых, если коротко, то остальные умерли, — сказал Черняховский. — Во-вторых, если бы спросили меня, то я бы, безусловно, сказал, что перестройка принесла вред и стала катастрофой, но принять на себя роль жертвы я не могу. Просто потому, что в этом есть некоторая уничижительность. Чисто психологический дискомфорт. Жертва — это что-то безвольное — человека разложили на алтаре и всадили каменный нож в сердце».

Вместе с тем политолог отметил, что объективно жертвами перестройки стали порядка 80−90% населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 25% граждан России считают себя жертвами перестройки. Наиболее часто пострадавшие в результате развала СССР наблюдались в возрастной группе от 60 лет и старше.