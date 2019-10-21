Количество жертв перестройки оценили в 90% от общего числа граждан РФ
Москва, 21 октября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Большинство граждан РФ отказываются считать себя жертвами перестройки, так как это вызывает психологический дискомфорт, считает политолог, эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого ВЦИОМ, который показал, что лишь 25% граждан РФ считают себя жертвами перестройки.
Вместе с тем политолог отметил, что объективно жертвами перестройки стали порядка 80−90% населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 25% граждан России считают себя жертвами перестройки. Наиболее часто пострадавшие в результате развала СССР наблюдались в возрастной группе от 60 лет и старше.