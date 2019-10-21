Екатеринбург, 21 октября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Turkish Airlines А319 опоздал в Екатеринбург на несколько часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Скриншот страницы svx.aero Время прибытия Turkish Airlines А319 в Екатеринбург

Лайнер вылетел из Стамбула в 00:30 по местному времени. В Екатеринбурге его ожидали в 06:55. Однако на Урале прошёл ледяной дождь. Пилоты опасались, что взлётно-посадочная полоса обледенела, и поэтому решили приземлиться в Уфе.

В административный центр Башкирии самолёт прибыл в 08:40. А затем вылетел в Екатеринбург. В 10:31 самолёт благополучно приземлился.

Сейчас идёт посадка пассажиров на обратный рейс. Самолёт вылетит в Стамбул с задержкой более чем в три часа.