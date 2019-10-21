Киев, 21 октября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Большое помещение, расположенное рядом с центральным офисом министерства юстиции Украины и принадлежащее Верховной раде, пытались захватить рейдеры, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил 21 октября телеканал «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

"Примерно полтора года назад это здание Верховной рады тупо переписали на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал и был зарегистрирован где-то в Луганской области», — рассказал он.

Гончарук добавил, что злоумышленники поработали над тем, чтобы правоохранительные органы не могли установить, реально ли это лицо или нет. К счастью, министерство юстиции Украины решило эту ситуацию, рассказал премьер-министр Украины.

По его словам, та же участь могла постигнуть землю под недостроенным Ледовым стадионом возле киевского ипподрома.

«Злоумышленники подделали документы, и целый ряд действий был сделано для того, чтобы через аукцион якобы продать эту землю добросовестному приобретателю», — сообщил Гончарук.

Он пообещал, что в министерстве юстиции Украины не будет коррупции и рейдерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ежедневно на Украине происходит 2−3 рейдерских захвата.

Читайте также: Зеленский заявил, что на Украине фиксируют два-три случая рейдерства в день