Пекин, 21 октября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Целый ряд положений Индо-Тихоокеанской инициативы, которую продвигают Соединённые Штаты, вызывает вопросы у России. Об этом сегодня, 21 октября, в ходе выступления на пленарном заседании Сяншаньского форума в Пекине заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу на пленарном заседании IX Сяншаньского форума в Пекине

«В частности, концепция Индо-Тихоокеанского региона не имеет чёткой географической привязки, в ней отсутствуют условия участия, весьма расплывчато сформулированы цели стратегии», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

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Шойгу отметил, что реализация этой стратегии не охватывает все страны региона и может привести к формированию так называемых альянсов по интересам.

«Это не отвечает задачам формирования единого и неделимого пространства безопасности, чревато расшатыванием эффективно функционирующей системы многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил министр.

Напомним, в начале июня 2019 года Пентагон опубликовал стратегический доклад «Индо-Тихоокеанский регион. Готовность, партнерство и содействие региональной сети». Это своего рода региональная часть общей военно-политической стратегии США на ближайшее будущее. По сути, эта стратегия является продолжением таких документов, как стратегия в сфере национальной безопасности и стратегия в сфере национальной обороны, в которых основное внимание уделено угрозе со стороны ревизионистских держав, особенно Китая. В новом документе указано, что Индо-Тихоокеанский — это «приоритетный театр» действий США. Для того чтобы укрепить ослабевающие позиции США и помешать КНР достигнуть гегемонии, оборонное ведомство США предложило ряд инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу находится с визитом в Китайской Народной Республике, где он принимает участие в IX Сяншаньском форуме в Пекине, который проводится в Китае с 2006 года. Также в форуме участвуют представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ряда европейских государств.