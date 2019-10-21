Калуга, 21 октября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек погибли и 29 получили ранения, произошло в Калуге в 2019 году по вине водителей грузового транспорта. Об этом 21 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

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Со стороны автоперевозчиков допускаются многочисленные нарушения нормативно-правовых актов, регламентирующих требования по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов. Наибольшее влияние на тяжесть их последствий оказывают нарушения режима труда и отдыха водителей фур, автопоездов и самосвалов.

«В целях снижения аварийности на грузовом транспорте, повышения уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, в период с 21 по 27 октября 2019 года на территории областного центра пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовой транспорт». В ходе акции работники Госавтоинспекции будут активно пресекать нарушения Правил перевозки грузов автомобильным транспортом», — сказала Екатерина Линькова.