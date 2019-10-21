Челябинск, 21 октября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В Челябинске 19 и 20 октября резко выросло число граждан, травмированных на улицах. За помощью медиков обратились 72 человека, заявили 21 октября на совещании в мэрии представители горздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Это почти в два раза больше, чем было за 12−13 октября. Тогда травмы получили 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Челябинске и окрестностях отмечался мокрый снег. Затем температура опустилась ниже нулевой отметки и тротуары покрылись коркой льда.

Такая же ситуация отмечается в Свердловской области. Здесь из-за гололёда даже ограничили движение автобусов.