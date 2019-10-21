Поронайск , Сахалинская область, 21 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. На Сахалине уволилась по собственному желанию директор школы, в которой 10-летнюю школьницу избили одноклассники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Увольнение

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Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова приняла отставку директора школы в Поронайске, об этом сообщает неофициальный Telegram-канал островного губернатора Валерия Лимаренко.

Власти Сахалина, детский омбудсмен, полиция и прокуратура проверили факт ЧП в школе.

Министр образования встретилась с родителями семерых детей, которые участвовали в избиении девочки. Мурашова напомнила, что «мы катастрофически теряем очень важные вещи. Уважение друг к другу, что девчонок нужно не бить, а защищать».

Навестила она и девочку в больнице.

По информации местных СМИ, учителя школы собирают подписи за возвращение в должность директора. В данный момент она работает учителем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поронайске Сахалинской области четвероклассники на крыльце школы избили одноклассницу из-за того, что она напомнила учителю в конце урока про домашнее задание. Девочка с травмами и ушибами попала в больницу.