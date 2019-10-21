Красноярск, 21 октября, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек, сообщили 21 октября в региональном министерстве здравоохранения.

Krskstate.ru Прорыв дамбы в Красноярском крае

«Пять человек доставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них легкие травмы, — сообщили ТАСС в региональном Минздраве. — Еще пять госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу, там тоже нет угрозы жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. В результате происшествия, по последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дела допрошены директор ООО «Сисим» и работники компании, прошли обыски. По информации краевых властей, дамба была несанкционированной.

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