В Свердловской области депутат думы Карпинска досрочно лишён мандата
Карпинск, Свердловская область, 21 октября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Свердловской области депутат городской думы Карпинска досрочно лишён полномочий из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Соответствующее постановление вынес Карпинский городской суд, признавший решение городской думы Карпинска, которая не стала лишать коллегу мандата, незаконным.
Отметим, что нарушения установлены в ходе прокурорской проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года ещё один депутат городской думы Карпинска лишился мандата народного избранника досрочно. По итогам прокурорской проверки установлены нарушения антикоррупционного законодательства, так как в декларации о доходах депутат указал неверные сведения.
Надзорные органы также внесли представление в гордуму, но депутаты отказались лишать своего коллегу мандата досрочно. В итоге прокуратура обратилась в суд, который признал требования надзорных органов законными.