Карпинск, Свердловская область, 21 октября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Свердловской области депутат городской думы Карпинска досрочно лишён полномочий из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Соответствующее постановление вынес Карпинский городской суд, признавший решение городской думы Карпинска, которая не стала лишать коллегу мандата, незаконным.

Отметим, что нарушения установлены в ходе прокурорской проверки.

«Так, при предоставлении сведений депутатом думы за 2016 год в Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу не указан доход от продажи транспортного средства. При предоставлении сведений о доходах за 2017 год в разделе 1 справки не отражен доход от инвестиционной компании», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года ещё один депутат городской думы Карпинска лишился мандата народного избранника досрочно. По итогам прокурорской проверки установлены нарушения антикоррупционного законодательства, так как в декларации о доходах депутат указал неверные сведения.

Надзорные органы также внесли представление в гордуму, но депутаты отказались лишать своего коллегу мандата досрочно. В итоге прокуратура обратилась в суд, который признал требования надзорных органов законными.