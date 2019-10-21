Пекин, 21 октября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Российско-китайские отношения стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху своего развития. Об этом заявил в Пекине 21 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Mil.ru Россия и Китай

По его словам, важную роль в этих отношениях играют мероприятия военной направленности.

Среди них — состоявшееся в июле текущего года первое совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, участие китайских военных в манёврах «Восток» в 2018 году и в стратегических командно-штабных учениях «Центр» в 2019 году. Кроме того, каждый год проводятся российско-китайские учения «Морское взаимодействие».

«Этим летом Китай не только принял самое активное участие в Армейских международных играх, но и провёл на своей территории четыре конкурса, в которых китайским военнослужащим не было равных», — напомнил Сергей Шойгу.

«Считаем эти мероприятия эффективным инструментом формирования благоприятных условий для взаимодействия армий наших стран», — сказал министр обороны России.