Москва, 21 октября, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Температура образца июля 2019 года установится в ближайшие дни в Москве и области. Дневная температура будет колебаться на уровне 16−17°С, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Сообщается, что со вторника, 22 октября, ожидается небольшое понижение температуры. Однако до конца недели столбики термометров не опустятся до отметки менее 11 градусов, что является теплой погодой для конца октября на широте Москвы.

Виновник потепления, ощущаемого почти на всей территории страны, стал пришедший с юга антициклон.