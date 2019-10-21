Пекин, 21 октября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии растёт активность экстремистских организаций, в том числе при участии боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока. Об этом 21 октября в Пекине заявил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

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По словам Шойгу, потерпев поражение в Сирии, прикрывающиеся исламом террористы значительно расширили своё присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры группировки «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют о включении в состав так называемого «халифата» территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда.

«В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину», — подчеркнул Шойгу.

«Постепенно происходит формирование устойчивых связей с террористическими группами в других регионах», — добавил он.

Министр обороны России напомнил, что ещё недавно считалось, что терроризм не представляет большой угрозы для стран АТР. Однако «в настоящее время в регионе отмечается активность экстремистских организаций, около 60-ти из которых признаны террористическими».

Свидетельством резкой активизации террористической деятельности является теракт, произошедший в этом году в Шри-Ланке.

Напомним, серия терактов произошла в Шри-Ланка 21 апреля 2019 года во время празднования католической Пасхи и была направлена против христианского населения страны. Взрывы были совершены в нескольких церквях и отелях класса «люкс», в результате терактов было убито 258 человек, более 500 человек получили ранения.

6 сентября полиция Шри-Ланки объявила о том, что 239 человек арестованы по подозрению в причастности к организации терактов в апреле 2019 года.

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