Пекин, 21 октября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым мерилом экономической активности, увеличилось на 4,4% за первые девять месяцев 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальной администрации энергетики, передает агентство Синьхуа.

Вечерний Пекин

Общее потребление электроэнергии в Китае достигло 5,34 трлн кВт⋅ч за первые три квартала года. Потребление в добывающей отрасли выросло на 4,7%, в обрабатывающей отрасли — на 3%. В сфере услуг зафиксирован рост на 8,7%. Потребление электроэнергии жилым сектором выросло на 6,3% за аналогичный период. Только в сентябре потребление электроэнергии в Китае выросло на 4,4%, до 602 млрд кВт⋅ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае с началом осени был зафиксирован резкий рост производства электроэнергии на 4,7% в сентябре в годовом исчислении против 1,7% в августе.