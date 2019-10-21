Пекин, 21 октября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Военная операция турецких войск в Сирии может стать причиной миграции международных террористов на историческую родину. Мировому сообществу необходимо совместно противостоять новым вызовам. Об этом заявил в Пекине 21 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Боевики.Сирия

«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — сказал Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства также заявил о необходимости «консолидации усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде».

По его словам, в Министерстве обороны России накоплен огромный опыт в этой сфере, которым российские военные готовы делиться с партнёрами, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 17 октября турецкие власти заявили о приостановке своей военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.