Иркутск, 21 октября, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Власти Иркутской области отчитались, что выдали уже 5500 свидетельств на приобретение жилья пострадавшим, лишившимся крова в результате мощнейшего наводнения. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, на данный момент от подтопленцев, лишившихся жилья, принято 6111 заявлений.

Irkobl.ru Потоп в Иркутской области

«На сегодняшний день 1800 пострадавших жителей уже приобрели новое жилье, взамен утраченного, их свидетельства оплачены. 71% жителей остались проживать в своем муниципальном образовании, 26% выбрали новое место жительства в других муниципальных образованиях Иркутской области, 3% приобрели жилье за пределами Иркутской области», — уточнил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск.

Российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье, где проводил совещания и проверял, как исполняются его поручения по скорейшему возведению жилья и всей необходимой инфраструктуры. В ходе недавнего совещания глава государства вновь раскритиковал власти региона за медлительность в жилищных вопросах. На что вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ответил, что многие пострадавшие не хотят покупать жильё на вторичном рынке, они согласны подождать, проживая у родственников и знакомых, пока в городе возведут новые жилые кварталы.

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