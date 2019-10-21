Красноярск, 21 октября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. В результате прорыва дамб в Красноярском крае госпитализировали 18 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Krskstate.ru Прорыв дамбы в Красноярском крае

«В воскресенье были госпитализированы десять человек. Пять из них поздно вечером доставлены в Красноярск. Таким образом, общее количество госпитализированных составляет 18 человек», — рассказали в ведомстве.

На настоящий момент в результате трагедии погибли 15 человек.

СК РФ открыл уголовное дело по факту случившегося. Задержаны подозреваемые — директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России проведёт проверку всех дамб в стране.

Напомним, 19 октября произошло обрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Трагедия случилась в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе.