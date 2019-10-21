Иркутск, 21 октября, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Иркутские спасатели обеспокоены участившимися случаями возгорания автомобилей. Как сообщает официальный сайт регионального ГУ МЧС РФ, только в сентябре 2019 года было зарегистрировано 33 таких пожара, а всего с начала 2019 года огнем было уничтожено 312 автомобилей.

Shah rukh khan Горящий автомобиль

Известно, что в 14 последних случаях причиной возникновения горения стала неисправность электрооборудования, в 11 ЧП к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

«Общий вес горючих материалов, находящихся в автомобиле, достигает 100 килограммов. Сюда относятся материалы отделки салона — кожу, ткань, древесину, пластик, а также синтетические чехлы, декоративные подушки, пледы и прочие изделия. Поэтому горят автомобили крайне быстро — за три-четыре минуты», — напоминают спасатели.