Красноярск, 21 октября, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Компанию «Сисим», рабочие которой погибли 19 октября 2019 года во время прорыва дамбы, проверяют на соблюдение природоохранного законодательства на реке Сисим в Красноярском крае. Основанием для проверки стало обращение красноярца, поступившее в Госдуму РФ и переданное в компетентные органы. О проверке, которая ещё не завершена, стало известно из ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Кофман. krskstate.ru Прорыв дамбы в Курагинском районе Красноярского края

Проверка началась 24 сентября 2019 года и завершится сегодня, 21 октября 2019 года. Проверяющие проводят «осмотр участка разработки месторождения, отбор проб природной воды р. Сисим». При этом в августе 2019 года компании уже было выдано предписание со сроком устранения нарушений до 15 июля 2020 года. Проверка выявила «превышение концентрации загрязняющих веществ в точке отбора 500 м ниже участка ведения работ по разработке рассыпного золота «Сейба» (Малая Сейба) ООО «Сисим» на водном объекте р. Сейба по меди».

В реестре проверок компания «Сисим», входящая в холдинг «Сибзолото», фигурирует как объект внимания компетентных органов свыше 20 раз. Основания для проверок разные. В 2016 году им стала жалоба на нарушение ООО природоохранного законодательства на реке Полуденный Кундат Кемеровской области, где она также ведёт разработку золотых месторождений. Проведенная проверка обнаружила «наличие в реке Полуденный Кундат примесей глинистых отложений, источником которых является пруд-отстойник».

»Утечка технологической воды в реку произошла вследствие нарушения технологии строительства водоудерживающей дамбы», — отмечалось в материалах проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 19 октября 2019 года из-за прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края затопило посёлок рабочих золотодобывающей артели. В результате ЧП погибли 15 человек, свыше десятка доставлены в больницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По делу допрошены директор ООО «Сисим» и работники компании, прошли обыски. Расследование продолжается.

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