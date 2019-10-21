Кетовский район, Курганская область, 21 октября, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль держит на контроле ситуацию с закрытием Чернавского тубдиспансера в Курганской области. Об этом заявил Общероссийский народный фронт на своей странице в сети Instagram.

Скриншот Instagram ОНФ

«Ждём понедельника: 21 октября конфликт в курганском тубдиспансере должен разрешиться», — сообщают в ОНФ.

Леонид Рошаль обратился к руководителю медицинской палаты Курганской области Владимиру Чернову с поручением проконтролировать, куда устроились врачи, медсёстры, санитарки, работники хозблока после закрытия медучреждения, «понимают ли сотрудники тубдиспансера своё будущее».

Напомним, Чернавский тубдиспансер закрыли на капитальный ремонт 15 октября. Медиков и пациентов перевели в другие отделения областного туберкулёзного диспансера. Несколько сотрудников диспансера вместе с представителями курганского штаба Навального и организации «Альянс врачей» в ночь на 17 октября вскрыли опечатанное здание больницы и устроили акцию протеста против закрытия учреждения на ремонт. Медики утверждают, что их уволили и требуют проверить законность действий главного врача Курганского областного противотуберкулезного диспансера Юлианы Просвирниной.