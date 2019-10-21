Пекин, 21 октября, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Причина одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) кроется в желании сдерживать КНР и РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Совместные российско-китайские учения

ДРСМД перестал удовлетворять интересам США в условиях роста военно-экономической мощи КНР и восстановления оборонного потенциала РФ, а также военного сотрудничества двух держав.

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — сказал Шойгу.

Напомним, 2 августа ДРСМД прекратил своё действие по инициативе США.

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