Барнаул, 21 октября, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM данные о чрезмерном употреблении яиц в России. По его словам, это чревато нарушением обменных процессов.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

«Здесь речь может идти, безусловно, о пищевых традициях населения нашей страны. Дело в том, что яйца всегда были популярным пищевым продуктом в России, особенно в сравнении с другими странами. Однако, в результате мы имеем ситуацию, когда пищевой рацион среднестатистического россиянина несбалансирован самым скверным образом.

Ведь наряду с повышенным потреблением яиц россияне совершенно недостаточно потребляют молочные продукты, рыбу, овощи и фрукты. Все это чревато для организма нарушением обменных процессов и развитием разнообразной патологии. В этой связи задачей государственной важности является разработка по результатам статистических данных необходимых мер по нормализации пищевого рациона россиян, достижения его сбалансированности», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на отчёт аналитиков Sberbank CIB сообщил, что за последние десять лет потребление яиц в России росло на 1% ежегодно, и что норма в России (260 яиц) оказалась выше, чем в США (240 яиц) и Евросоюзе (210 яиц).

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