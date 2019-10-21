Новосибирск, 21 октября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Жители посёлка Октябрьский Мошковского района Новосибирской области собирают подписи под заявлением на имя министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Они требуют провести служебную проверку из-за медленного реагирования медиков скорой помощи на вызов. Причиной для обращения стала смерть женщины, которая не дождалась приезда врачей.

Иван Шилов ИА REGNUM Не скорая медицинская помощь

Как сообщают «НГС Новости», женщина скончалась в субботу, 19 октября, в жилом районе Светлый. Она умерла на выходе из торгового центра. По словам очевидцев, которые пытались ей помочь, скорая помощь ехала около часа.

Помимо министра здравоохранения местные жители собираются обратиться в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области.