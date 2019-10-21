Село Солонешное, Алтайский край, 21 октября, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Энергетики в неимоверно сложных условиях восстанавливают энергоснабжение в Солонешенском районе Алтайского края, где из-за сильного снегопада произошли обрывы проводов, сообщает официальный сайт региона.

Снегопад

Увязая в снегу (в районе уже выпало около 70 сантиметров снега), аварийные бригады сумели обеспечить электричеством 10 из 20 пострадавших населённых пунктов. По словам главы района Виктора Горбачева, при температуре около нуля градусов по Цельсию влажный снег налипает на провода линий электропередачи и обрывает их, поэтому приходится искать и устранять новые места обрыва энергоснабжения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за обильного снегопада утром 20 октября в Солонешенском районе Алтайского края произошли обрывы проводов и падение нескольких опор линий электропередачи. Без света остались 20 населённых пунктов, в которых проживают около 1600 человек.

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