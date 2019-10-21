Южно-Сахалинск, 21 октября, 2019, 05:22 — ИА Регнум. В тройку лидеров-регионов, где жители могут на среднемесячную зарплату купить более 10 тыс. куб. м газа, вошла Сахалинская область, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

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По доступности газа для населения Россия на третьем месте среди стран Европы.

На Сахалине цена на газ значительно ниже, чем в других регионах РФ. Во многом это определяется тем, что остров — один из крупных газодобывающих регионов страны. По данным «Газпрома», менее 70% России обеспечено газом.

По данным исследования РИА Новости, жители Сахалина могут на среднемесячную зарплату купить 15 670,1 кубометров газа. Стоимость одного куб. м. газа на острове составляет 4,52 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области, в бывшем военном городке Бурмакино, 500 жителей остались на две недели без газа. Причина — технические проблемы на газораспределительном пункте Минобороны.