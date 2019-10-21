Владивосток, 21 октября, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Новая схема оплаты проезда на городском транспорте начнёт действовать во Владивостоке с 1 января 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С нового года работа с компаниями-перевозчиками будет строиться по новому принципу, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью телеканалу ОТВ.

«Сейчас уже все городские маршруты переходят на безналичную систему оплаты. После Нового года, с января, все денежные средства, которые будут поступать со сборов за проезд, будут идти в городскую казну. А из городской казны — перечисляться организациям, которые будут оказывать эти услуги», — рассказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стоимость проезда в общественном транспорте во Владивостоке подняли сразу на 5 рублей — до 28 рублей за одну поездку.