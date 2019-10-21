Магадан, 21 октября, 2019, 04:28 — ИА Регнум. После вмешательства природоохранной прокуратуры суд Магадана обязал теруправление Росимущества принять к уничтожению 340 кг браконьерской красной икры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Колымы.

Красная икра

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Решение об уничтожении почти 340 кг икры ранее было принято Ольским районным судом. Лососевая икра была изъята у незаконных добытчиков, продукт не соответствовал санитарным требованиям.

Территориальное управление Росимущества неоднократно по разным основаниям отказывалось принять к уничтожению вещественные доказательства по уголовным делам о браконьерстве.

В итоге прокуратура обратилась в городской суд Магадана, который признал незаконным отказ территориального управления Росимущества Колымы от уничтожения красной икры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в ходе рейда было обнаружено более 5 тонн лососевой икры у браконьеров. Как пояснили в ФСБ региона, икра была спрятана в автомобилях и гаражах.