Якутск, 21 октября, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев 21 октября встретится со спортсменами Якутии и министром по физической культуре и спорту республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Николай Валуев

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Накануне, 20 октября, Николай Валуев и председатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Депутат об этом сообщил в соцсетях.

«Решили провести соревнования по различным видам спорта, также договорились о сотрудничестве в области продвижения в обществе семейных ценностей и здорового образа жизни», — написал Валуев.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Валуев занесён в Книгу рекордов России как самый высокий чемпион мира по боксу. Ему вручили сертификат Книги.