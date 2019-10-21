Нижний Новгород, 21 октября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Глава организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин в открытом письме просит главу МВД России Владимира Колокольцева провести служебную проверку в правоохранительных органах Нижегородской области, уделив особое внимание должностным лицам, что работают в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Основанием для обращения стало резонансное дело, связанное с применением силы в отношении задержанного нижегородца и последующим возбуждением уголовных дел уже в отношении сотрудников полиции. Открытое письмо обнародовано на сайте комитета.

Archive.government.ru Владимир Колокольцев

Каляпин, который в декабре 2018 года вошёл в состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, просит, если факт нарушений со стороны полицейских подтвердится, применить «строгие меры дисциплинарного воздействия».

Глава комитета отмечает, что у него, после изучения всех материалов по делу, «действия сотрудников полиции, зафиксированные на видео, порождают сомнения в законности способа проведения задержания», а оперативно-розыскная деятельность с нарушением закона совершенно недопустима.

Каляпин также отметил, что, по его мнению, руководство нижегородского главного управления МВД и подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не в должной мере осуществляют контроль «за законностью деятельности оперативных сотрудников», а сама ситуация требует срочного вмешательства и «соответствующих кадровых и организационных решений».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в отношении оперативников из отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий после жалоб задержанного. Задержание происходило в середине сентября в одном из зданий. В отношении мужчины применили физическую силу, когда он лежат на земле в наручниках. Этот момент попал на видеокамеру. Позднее в отношении задержанного возбудили уголовное дело по наркостатье, но сам он причастность к обнаруженному у него наркотическому веществу отрицает, заявляя, что оно появилось в кармане без его участия.

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