Вашингтон, 21 октября, 2019, 02:20 — ИА Регнум. С очередной критикой на главу спецкомитета Палаты представителей Адама Шиффа обрушился президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома потребовал допросить демократа по поводу дела о давлении на президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав 20 октября соответствующее сообщение в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По мнению Трампа, на основе его «идеального телефонного разговора с украинским президентом» демократы организовали мошенничество по отношению к Республиканской партии.

«Я требую его показаний. Он мошенник», — заявил Трамп, поинтересовавшись, когда Адам Шифф будет допрошен и когда будет выяснено с какими целями он исказил содержание телефонного звонка и «зачитал эту беллетристику конгрессу и американскому народу».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США ранее назвал действия Шиффа изменой. По мнению Трампа, председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке умышленно сменил акценты, тем самым солгав конгрессу и американцам, введя их в заблуждение относительно содержания его разговора с Зеленским.

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