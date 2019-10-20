Кишинёв, 21 октября, 2019, 01:43 — ИА Регнум. На прошедших 20 октября выборах мэра в столице Молдавии Кишиневе лидирует кандидат от Партии социалистов Ион Чебан. Как передает ИА REGNUM, по итогам обработки 90% протоколов, он набирает 42,3% голосов и выходит во второй тур вместе с кандидатом от блока ACUM, главой МВД Андреем Нэстасе, у которого 30,4% голосов.

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На третьем месте экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ с 9,3%. Далее следуют депутат парламента Октавиан Цыку (4,7%), кандидат от партии «Шор» Валерий Клименко (3,1%), гражданский активист Виктор Киронда (2,8%) и кандидат от Демпартии Владимир Чеботарь (2,2%). Остальные кандидаты набрали менее 2%. Всего в выборах участвовали 17 кандидатов.

Явка на выборах в Кишиневе составила 36,05%.