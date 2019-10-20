Москва, 21 октября, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Российские военные эксперты проведут инспекцию территорий Польши и США с воздуха. Наблюдательные полеты запланированы на 21−25 октября, сообщает газета Минобороны «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Mil.ru] Самолёт Ан-30Б

Сообщается, что над территорией Польши полет пройдет с 21 по 25 октября с аэродрома открытого неба Варшава на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Дальность полета составит 1400 км.

В тот же период, с 21 по 26 октября, российские военные эксперты в сопровождении американских коллег проведут наблюдательный полет максимальной дальностью 5130 км. Вылеты будут проходить с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс.

Напомним, взаимные облеты территорий периодически проводят страны-участницы международного Договора по открытому небу с целью демонстрации открытости в военной деятельности и увеличения доверия между странами. Полеты проводятся на самолетах, не предназначенных для ведения боевых действий; устанавливаемая на борту аппаратура наблюдения и маршрут следования борта согласуются сторонами заранее.