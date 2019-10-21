Псков, 21 октября, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Псковской области для ликвидации потребности в медицинских кадрах необходимо ежегодно привлекать 183 врача и 360 средних медицинских специалистов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, обсуждая индивидуальную программу развития территории.

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По его словам, помимо медицинских специалистов, в регионе не хватает и педагогических работников.

«Региональный дефицит педагогов составляет порядка 300 человек. Привлечь такое количество специалистов — задача не простая, но при отсутствии жилья она практически не решаема. Данная мера также будет способствовать уменьшению оттока населения из региона», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, программа социально-экономического развития Псковской области разрабатывается совместными усилиями федеральных и региональных властей при поддержке министра-куратора — главы Минпромторга Дениса Мантурова. Цель программы — рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения и повышение качества жизни граждан. Она должна быть представлена в правительство РФ до 8 ноября 2019 года.

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