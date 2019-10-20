Кабул, 20 октября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Министр обороны США Марк Эспер провел переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, об этом 21 октября он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

В Афганистане

«Мы обсудили приверженность Соединенных Штатов и НАТО поддержке Афганистана», — подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Эспер также добавил, что террористические группировки больше никогда не должны себя чувствовать спокойно в Афганистане.

Кроме того, глава Пентагона отметил, что вооруженные силы Соединенных Штатов могут сократить свой контингент в стране до 8 тыс. 600 военнослужащих, что не нанесет ущерб борьбе с террористами.

В настоящее время в Афганистане присутствуют порядка 14 тыс. американских солдат, которые принимают участие в подготовке армии страны, а также ведут борьбу с террористами.