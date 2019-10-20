Москва, 20 октября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. В случае победы сборной России на чемпионате Европы (ЧЕ) 2020 года главный тренер команды Станислав Черчесов не будет сбривать усы. Об этом сам наставник сказал в эфире телеканала Матч ТВ.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

«Нет, потому что после Евро будет чемпионат мира (ЧМ), — сказал Черчесов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — А туда без усов ехать нельзя».

Как передавало ИА REGNUM, ранее подопечные Станислава Черчесова, обыграв сборную Шотландии (4:0) и сборную Кипра (5:0), обеспечили себе участие в ЧЕ-2020.

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