Ла-Пас, 20 октября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. В Боливии завершились президентские и парламентские выборы, об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

I Marañón Боливия

Председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухении Чоке за несколько часов до окончания плебисцита заявляла, что голосование проходит нормально.

«По нашему мнению, процесс проходит нормально», — подчеркнула Чоке в комментарии изданию El Deber.

Однако не все солидарны с подобной точкой зрения — по данным издания, порядка 100 человек были арестованы. Официальной причиной задержания, заявленной полицией, стало распитие гражданами спиртных напитков на избирательных участках.

Напомним, основными кандидатами на должность президента страны являются действующий глава государства Эво Моралес и бывший — Карлос Меса, руководивший страной с 2003 по 2005 годы.