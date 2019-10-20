Штат Калифорния, США, 20 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Калифорния стала первым штатом в США, где на всей территории введён запрет для полиции и других государственных органов и спецслужб на использование технологий распознавания лиц. Об этом сообщает Techdirt.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Идентификация личности

Ограничение введено как минимум до конца 2022 года, или до того времени, как технологию компьютерного распознавания лиц можно будет контролировать. Закон, подписанный губернатором штата, также запрещает использовать другие технологии биометрического слежения за людьми.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, впервые запрет правоохранительным органам использовать автоматические системы распознавания лиц был введен в столице Калифорнии Сан-Франциско. За ним последовал Сомервилл в штате Массачусетс. Жители штата считают принятое решение большой победой для себя.