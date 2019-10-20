Стамбул, Турция, 20 октября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции в рамках операции «Источник мира» в Сирии возьмет «под свою защиту» зону безопасности. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед гражданами в Стамбуле.

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«Наши планы (официальной Анкары) и проекты готовы, — отметил Эрдоган. — Мы делаем наши шаги исходя из этого».

Ранее глава Турции Эрдоган заявил, что 765 боевиков курдских формирований нейтрализованы с начала военной операции «Источник мира» на территории Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные Турции возобновят операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, если достигнутая между Анкарой и Вашингтоном договоренность не будет выполнена.

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