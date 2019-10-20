Брянск, 20 октября, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил с однодневным визитом Брянскую область, где совершил чин освящения Успенского собора и провел встречу с губернатором региона Александром Богомазом. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба московского патриархата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В ходе встречи с главой области патриарх выразил ему благодарность за помощь в восстановлении Успенского собора Свенского монастыря, так как соборы, по его словам, являются центрами духовной жизни людей и местом притяжения как культурные достопримечательности.

«Вы правильно сказали, что Успенский собор, который Вы сегодня освятили, который благословили восстановить в свое время, станет визитной карточкой нашего региона», — ответил Богомаз.

Предстоятель, в свою очередь, отметил, что с момента его последнего визита в Брянск в облике города заметны положительные перемены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл с двухдневным визитом посетил Самарскую область.