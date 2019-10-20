Киев, 20 октября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит с визитом Японию, где примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает в воскресенье, 20 октября, пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«21−24 октября президент Украины В. Зеленский совершит рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский в рамках визита проведет переговоры с членами обеих палат парламента Японии, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и рядом других представителей.

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Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в Японии состоится церемония коронации императора Нарухито.

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