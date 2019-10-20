Киров, 20 октября, 2019, 22:13 — ИА Регнум. На площадке Вятского государственного университета представители ФГУП «РосРАО», экологи и эксперты обсудили технологии, которые планируется использовать для работы комплекса переработки отходов I и II класса опасности «Марадыковский» после перепрофилирования объекта УХО (уничтожения химического оружия). Об этом сообщает пресс-служба РосРАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка отходов

На объекте будут перерабатываться около 350 видов опасных отходов, которые относятся к I и II классу опасности. Обобщенно отходы можно разделить на три группы: смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

По словам заместителя генерального директора РосРАО Максима Королькова, планируемые к применению технологии переработки полностью соответствуют лучшим мировым аналогам, при выборе технологических решений особое внимание уделяется безопасности, эффективности извлечения полезных компонентов и безотходности производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее технологии переработки опасных отходов были представлены на площадке будущего комплекса «Камбарка» в Удмуртии. Так, планируется применять три технологии: физико-химическая обработка, решения для ртутьсодержащих отходов и высокотемпературное обезвреживание. Это будет замкнутый цикл переработки, что исключит необходимость захоронения отходов на объекте, а также сброс сточных вод.

Население регионов, где планируется перепрофилирование объектов УХО, окрестило новые комплексы — «заводами смерти». Неоднократно митинги против строительства новых объектов переработки опасных отходов проходили в Удмуртии, Кировской и Саратовской областях. Также митинг проходил в соседней с Удмуртией Башкирии в Нефтекамске, который расположен в 20 км от Камбарки.

Компания РосРАО является застройщиком всех новых объектов, заказчиком строительства выступает госкорпорация «Росатом».