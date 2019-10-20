Дамаск, 20 октября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Город Рас-эль-Айн, расположенный в сирийской провинции Хасака, полностью заняли представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом сообщил корреспондент агентства SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

По словам журналиста, турецкие военные нанесли воздушные и артиллерийские удары по городу, вынудив жителей покинуть город.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед гражданами в Стамбуле заявил, что ВС Турции очистили от членов незаконных вооруженных формирований в Сирии территорию площадью в 1,5 тыс. кв. км.

Читайте также: Эрдоган заявил о ликвидации 765 «террористов» в ходе операции в Сирии

А также: Турция «освободила» в Сирии территорию площадью в 1,5 тыс. кв. км — Эрдоган