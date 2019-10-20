Вашингтон, 20 октября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что СМИ США подвергнут критике любое решение руководства страны о месте проведения саммита Большой семерки, об этом 20 октября он рассказал в интервью Fox News.

The White House Руководитель аппарата Белого дома Мик Малвейни

Заявление было сделано по поводу негативной реакции СМИ о желании президента США Дональда Трампа провести указанный саммит на своем курорте в Trump National Doral Miami.

«Нам придется найти другое место, когда мы его найдем, оно не понравится СМИ по какой-либо другой причине», — отметил Малвейни.

Напомним, ранее 19 октября Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter о решении отменить проведение саммита Большой семерки на своем курорте. «Иррациональная враждебность СМИ и демократов» вынудила искать другое место для мероприятия.