Казань, 20 октября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. По состоянию на 18 октября 2019 года, в Татарии ввели в эксплуатацию 1,836 млн кв метров жилья. Этот объем составляет 75,7% от плана строительства на текущий год, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

По словам главы минстроя региона Ирека Файзуллина, по инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при главе Татарии в этом году запланирован ввод 165 домов на 7,838 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв метров. До указанного срока выполнен ввод 90 домов, из 75 оставшихся зданий в высокой степени готовности — 30 домов, 29 объектов — в средней степени готовности, готовность 16 домов оценивается как низкая.

На выделенные бюджетом 688 млн рублей до конца 2019 года планируется обеспечить жильем 447 семей, из них — 309 детей-сирот, 33 многодетные семьи, 54 молодые семьи и 51 вынужденного переселенца с Крайнего Севера и чернобыльцев.

При строительстве жилья в январе-октябре произошло 16 несчастных случаев, 2 из которых — со смертельным исходом, 14 — с тяжелым исходом. Число несчастных случаев при строительстве сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, при активном строительстве в Татарии продается самое дорогое жилье в Приволжском федеральном округе. По итогам первого полугодия 2019 года в Татарии квартиры на первичном и вторичном рынке продавались по 65 475 и 69 326 рублей за 1 кв. метр соответственно. Максимальная низкая стоимость квартир зафиксирована в Марий Эл — 38 029 рублей и 37 109 рублей за 1 кв метр площади.